Stendardo: «Calcio femminile una splendida realtà ma bisogna attuare alcune riforme»

Stendardo, l’ex biancoceleste ora avvocato ha parlato della nuova realtà del calcio femminile e delle riforme che andrebbero attuate

Prima calciatore e ora avvocato. Guglielmo Stendardo ha sempre continuato a studiare e ora ha intrapreso a tempo pieno la strada dell’avvocatura. L’ex calciatore è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della nuova realtà del calcio femminile.

«Ultimamente è diventato una splendida realtà, ha restituito entusiasmo a tantissimi italiani, ha coinvolto tutti gli sportivi e si è fatto apprezzare per la sua semplicità. Stiamo parlando del calcio femminile, un movimento in continua crescita grazie allo straordinario risultato delle azzurre al recente mondiale. Un contesto che è migliorato tantissimo, ancor di più dopo l’entrata di grandi club professionistici che hanno investito su un movimento in costante crescita. Servono dirigenti preparati in grado di capire che il calcio femminile non è un peso ma un’opportunità, occorrono riforme strutturali e proposte di sistema affinché il movimento possa crescere per poter progettare un percorso normativo;propositivo e costruttivo».

RIFORME – «Le atlete e le allenatrici nonché gli allenatori e gli altri operatori uomini del settore,sono professionisti de facto, ma non de iure. È evidente l’assenza di una legge. Sarebbe auspicabile un salario minimo per le giocatrici in Serie A e in Serie B. Attualmente il numero di tesserate del calcio femminile è troppo basso rispetto ad altri contesti e i risultati in Champions confermano il problema. Aggiungerei una rivisitazione del tetto salariale degli stipendi per essere competitivi con gli altri paesi. Tutte riforme necessarie, soprattutto in tema di tutele e di diritti, che potrebbero promuovere un movimento straordinario e ricco di risorse. Per attuarle, però, occorrono menti, capacità e competenze specifiche in un settore nuovo ricco di possibilità. Pertanto cogliamo dalle avversità che stiamo vivendo delle opportunità incredibili per migliorare un mondo che all’ estero ha già dato tantissime soddisfazioni. Un nuovo mondo che badi all’etica nello sport e non solo al business, che pensi alla Lega Pro e il mondo dei dilettanti».