Stefano Re Cecconi: «Papà non ho avuto tempo di viverlo, ma i tifosi mi hanno accompagnato per tutta la vita». Le parole del figlio del grande campione

Nel corso della “Domenica Sportiva” in cui è intervenuto anche Stefano Re Cecconi, figlio di Luciano scomparso in modo tragico nel 1977, ha parlato del legame col popolo della Lazio.

PAROLE– «Dire grazie oggi è scontato, non ci sono parole. Io papà non ho avuto tempo di viverlo, ma i tifosi mi hanno accompagnato per tutta la vita. Sono orgoglioso di far parte di questo popolo ».