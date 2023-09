Impallomeni sicuro: «Centravanti dell'Italia? Immobile o...»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha commentato le scelte di formazione di Spalletti: Immobile il centravanti dell’Italia

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del ruolo di centravanti dell’Italia di Spalletti.

«Immobile come nella Lazio o un’invenzione. Magari un centravanti che lega il gioco. Immobile credo sia favorito, ma al di là di questo credo che Spalletti non farà sconti a nessuno. Per il resto sono sicuro che con Spalletti indosserà la maglia chi la merita davvero».