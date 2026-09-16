Stadio Flaminio, settimana prossima incontro cruciale in Campidoglio prima del via libera - Lazio News 24

Stadio Flaminio, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva: è atteso un incontro cruciale in Campidoglio prima del via libera

I contatti tra la dirigenza biancoceleste e le istituzioni locali prosequono per trasformare lo Stadio Flaminio nella nuova casa dei tifosi della Lazio. Come riferisce l’edizione romana di La Repubblica, la prossima settimana si terrà un incontro cruciale tra il club di Claudio Lotito, il direttore generale del Campidoglio Albino Ruberti, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato e i tecnici del Comune. Sul tavolo ci saranno i rilievi della Soprintendenza: il piano deve integrare la conservazione della pensilina originaria firmata Nervi ed evitare la copertura totale della facciata esterna.

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Le tappe burocratiche per lo Stadio Flaminio

In Campidoglio si respira fiducia sul buon esito dell’operazione. L’iter ricalcherà quanto già visto per l’impianto della Roma a Pietralata, con una prima dichiarazione di pubblico interesse che dovrà passare al vaglio della Giunta e successivamente dell’Assemblea capitolina. A seguire verrà indetta una seconda conferenza dei servizi sul piano definitivo, che dovrebbe prevedere un ridimensionamento della capienza complessiva fino a circa 43mila spettatori.

I tempi di realizzazione dello Stadio Flaminio

Se la tabella di marcia e le prescrizioni urbanistiche verranno rispettate senza intoppi, i cantieri potrebbero aprirsi indicativamente tra la fine del 2028 e il 2029. La volontà del presidente Claudio Lotito appare concreta, ma l’adeguamento della struttura alle norme di tutela architettonica resta il passaggio chiave per ottenere l’ok definitivo da parte delle autorità e regalare un impianto di proprietà al popolo laziale.