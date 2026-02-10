Stadio Flaminio, Lotito spiega: «Il nostro progetto seguirà quello di Nervi per il Franchi»

Stadio Flaminio. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul progetto di ammodernamento dell’impianto

L’arrivo della documentazione per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, presentata dalla Lazio e riferito Roma Capitale, segna un passo decisivo verso l’avvio del progetto di ammodernamento e ampliamento dell’impianto romano.

Come riportato da Il Messaggero, la documentazione è stata inviata tramite PEC e ora gli uffici comunali competenti dovranno valutare il fascicolo ricevuto per avviare ufficialmente l’iter del progetto. Un passaggio cruciale che prevede la convocazione della conferenza dei servizi preliminare per la sua approvazione.

Stadio Flaminio, la visione di Lotito

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha chiarito la visione dietro questo ambizioso progetto, che mira a riportare il Flaminio al centro del panorama calcistico e architettonico della capitale. Le sue parole:

«Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi».

L’importanza storica e il futuro del Flaminio

L’idea di rinnovare lo Stadio Flaminio parte dalla volontà di restituire alla Lazio e alla città di Roma un impianto all’altezza delle sfide moderne, rispettando però la storia e la tradizione architettonica. La riqualificazione mira a mantenere l’eredità di Nervi, l’architetto che ha progettato l’impianto, ma adattandolo alle esigenze contemporanee.

La sfida politica e burocratica

Nonostante il piano sia già stato avviato, la realizzazione della riqualificazione dipende ora dalle valutazioni degli enti comunali. Saranno necessari ulteriori passaggi burocratici e l’attivazione della conferenza dei servizi preliminare, ma la Lazio è pronta a sostenere il progetto con determinazione. L’obiettivo è portare avanti un’opera di lunga durata che valorizzi non solo lo stadio, ma anche l’intero quartiere circostante.

