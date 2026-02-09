Hanno Detto
Di Canio sul possibile rigore per la Juventus: «Il contatto tra Gila e Cabal? Ecco cosa penso…»
Di Canio analizza l’intervento di Gila su Cabal e il possibile rigore non concesso alla Juventus nel pareggio contro la Lazio
Nel post-partita di Juventus Lazio, l’ex attaccante Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di SkySport per commentare la decisione dell’arbitro Guida di non concedere il rigore alla Juventus per un contatto tra Gila e Cabal.
Nonostante le proteste della squadra bianconera, Di Canio ha espresso chiaramente il suo parere sulla situazione, minimizzando l’incidente e sostenendo che non ci fosse alcun motivo per intervenire con il VAR. Le dichiarazioni dell’ex allenatore:
CONTATTO – «Il contatto tra Gila e Cabal? Il Var non è intervenuto perché non c’è niente! Cioè, voglio dire, sennò se noi rimarchiamo pure questa situazione, allora siamo noi che siamo petulanti e rompiamo le scatole. No, ma questo non è niente, ma non è niente.»
DINAMICA – «Perché Gila è girato quasi di schiena, è scivolato e ha ritirato le gambe, è sul fianco che non scivola, si rialza in piedi. E lui fa un passone lungo quando scarica la palla, è lui che fa un passone lungo che poi tocca il piede di Gila. Dico, qui proprio non c’è nulla, se noi andiamo a vedere…»
