Stadio Flaminio Lazio, spunta una clamorosa ipotesi a sorpresa: lo scenario che fa felice Lotito

Stadio Flaminio Lazio, spunta la clamorosa ipotesi dell’abbattimento dell’impianto: lo scenario fa felice Lotito

La Lazio è sempre molto attenta agli sviluppi relativi allo stadio Flaminio, impianto individuato da tempo da Claudio Lotito come la possibile nuova casa del club biancoceleste.

Come riferisce Repubblica però, nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi a sorpresa: il Flaminio potrebbe essere abbattuto se le analisi dovessero evidenziare problemi strutturali come il cemento armato lacerato. Una soluzione drastica che però farebbe felice Lotito che potrebbe ricostruire l’impianto secondo i propri desideri: 50mila posti con la copertura.

I rilievi vanno avanti in attesa di risposte certe: il Comune, che pare aver dato priorità alla Lazio, attende il progetto definitivo ma ha già pronto sia il piano B (Cassa Depositi e Prestiti con Federugby) che il piano C (prenderlo in autonomia chiedendo aiuto al Governo).