Squalifica Cataldi, la Lazio pensa al ricorso? La situazione

La Lazio potrebbe presentare ricorso per la squalifica di Cataldi, decisa ieri dal Giudice Sportivo per quanto accaduto nel post partita di Lazio-Napoli.

Il punto è che, come riportato dal Corriere dello Sport, il ricorso non potrebbe essere presentato non d’urgenza. Infatti quest’ultima può essere evocata per squalifiche di solo una giornata soltanto in caso di ammissibilità della prova tv. I tempi sono strettissimi e l’esito

dell’appello ordinario non arriverebbe mai prima della partita con il Verona, previsti per domenica. Insomma, poche speranze.