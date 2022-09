Giudice Sportivo, squalifica per Danilo Cataldi: il motivo

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quinta giornata di Serie A. Squalifica per Danilo Cataldi

Il centrocampista è stato sanzionato per «proteste nei confronti degli ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere inoltre al termine della gara, nell’androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dagli ispettori della Procura Federale».

Arriva anche un’ammenda di 10mila euro per la società a causa dei cori di discriminazione territoriale intonati dai tifosi in tre occasioni e sentiti dai collaboratori della Procura Federale presente.