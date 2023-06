Spinazzola: «La sconfitta contro il Siviglia è stata dolorosa e difficile da dimenticare»

Spinazzola, il giocatore giallorosso rilascia alcune dichiarazioni riguardo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia

Durante il podcast Fanast RFT ha parlato Leonardo Spinazzola il quale fa un bilancio della stagione appena conclusa con la Roma, ecco le sue parole

PAROLE – Josè Mourinho è una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi giocatori. In questi due anni in cui l’ho avuto come allenatore ho capito che quando ti viene a parlare sa sempre in che termini farlo. Dipende da come ti vede in quel momento: sa bastonarti quando serve ma sa anche darti il contentino per motivarti se capisce che c’è bisogno. Mourinho ha cambiato la mentalità a tutta la Roma. Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, ora io stesso cambiato e spesso in tante cose sono diventato meno bello da vedere in campo ma più attento ai dettagli e più furbo in diverse situazioni. Per tutti questi motivi non mi piace parlare di Mourinho solo come allenatore ma prima di tutto come persona perché è la persona che noi tutti giocatori della Roma seguiamo da quando è diventato il nostro allenatore. L’ultima sconfitta in finale con il Siviglia è stata una pugnalata che non so quando passerà ma ora siamo già concentrati per migliorare nella prossima stagione