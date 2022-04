Spezia, il tifo organizzato suona la carica in vista della Lazio

Il tifo organizzato dello Spezia ha suonato la carica in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio: il comunicato

Il tifo organizzato dello Spezia ha suonato la carica in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio, Questo il comunicato:

«SABATO TUTTE E TUTTI AL PICCO, 10.000 CUORI CHE BATTONO ALL’UNISONO PER LO SPEZIA! Ci sono appuntamenti a cui il popolo bianco dell’Alberto Picco sente di esser chiamato non solo a partecipare ma ad essere fattore fondamentale e decisivo. Sabato 30 Aprile 2022 Spezia – Lazio è uno di questi e la città tutta é chiamata ad una mobilitazione generale, resti a casa chi non ci crede. TUTTI AL PICCO, UNITI PER VINCERE!».