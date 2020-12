Spezia, Italiano: «Lazio squadra top. Immobile un trascinatore» VIDEO

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia della Lazio

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi:

«Vogliamo provare a ripetere le prestazioni che abbiamo messo in campo nelle ultime uscite. Giochiamo in casa, ci teniamo a far bene. L’unica cosa che conta è cercare di dare continuità a questo che stiamo facendo. La Lazio è una formazione top, lotta sempre per i primi posti e la Champions. Abbiamo visto dei filmati e analizzato la loro partita contro il Dortmund. Se li lasci ragionare hanno tantissime soluzioni ed interpreti che possono risolverla, come Immobile. È diventato un cechino infallibile. È un trascinatore e il pericolo numero uno».