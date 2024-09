Spalletti: «Gara con Israele può diventare una TRAPPOLA. Formazione? Difficile che accada una cosa»

Le parole di Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro Israele

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di Nations League Israele-Italia. Ecco che cosa ha detto

FORMAZIONE – «Dopo la vittoria contro la Francia questa partita contro Israele può diventare una trappola se non ci arriviamo come ci dobbiamo arrivare. Difficile riproporre in blocco la formazione vista in Francia, perché è difficile che possano smaltire in due giorni la fatica. Nella rifinitura vedrò come stanno tutti, ma è normale che possa cambiare quattro o cinque calciatori».

