Spal-Lazio, martedì inizia la vendita dei biglietti: info e prezzi

Biglietti Spal-Lazio: la società ferrarese ha diramato il comunicato relativo alla gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A 2019/2020

Al rientro dalla pausa Nazionali, la Lazio farà visita alla Spal. Ecco di seguito il comunicato della società ferrarese sulla vendita dei biglietti: «Giovedì 5 settembre alle ore 12.00, partirà per i possessori di SPAL Card la prevendita di SPAL-Lazio, terza giornata del Campionato di Serie A Tim 2019-2020 programmata allo Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara domenica 15 settembre alle ore 15.00. Prevendita Settore Ospiti: dalle ore 12.00 di martedì 10 settembre alle ore 19.00 di sabato 14 settembre. Cambio nominativo: consentito per gli abbonamenti, inibito per i biglietti. INFORMAZIONI GENERALI: La vendita dei biglietti del Settore Ospiti è inibita ai residenti in provincia di Ferrara se non muniti di tessera di fidelizzazione della S.S. Lazio. I biglietti del Settore Ospiti saranno acquistabili solamente presso i punti vendita Vivaticket».