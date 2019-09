Nazionali, tutti gli impegni dei biancocelesti

Nazionali, ecco gli impegni dei giocatori della Lazio

Due turni di campionato sono ormai in archivio ed è già il momento della pausa per le Nazionali. Saranno dieci in tutto i biancocelesti che partiranno alla volta dei rispettivi team. Di seguito la lista completa degli impegni dei giocatori come riportato sul sito ufficiale della Lazio.

ALBANIA – Thomas Strakosha

Qualificazioni EURO 2020

Francia-Albania, sabato 7 settembre alle ore 20:45 allo Stade de France di Parigi (Francia)

Qualificazioni EURO 2020

Albania-Islanda, martedì 10 settembre alle ore 20:45 alla Elbasan Arena di Elbasan (Albania)

ANGOLA – Bastos

Qualificazioni Mondiali 2022

Gambia-Angola, venerdì 6 settembre alle ore 19:00 all’Independence Stadium di Bakau (Gambia)

Qualificazioni Mondiali 2022

Angola – Gambia, martedì 10 settembre alle ore 17:00 all’Estádio 11 de Novembro di Luanda (Angola)

ARGENTINA – Joaquin Correa

Amichevole

Cile-Argentina, venerdì 6 settembre alle ore 04:00 al Los Angeles Memorial Coliseum di Los Angeles (USA)

Amichevole

Argentina-Messico, martedì 10 settembre alle ore 22:00 all’Alamodome di San Antonio (USA)

BRASILE OLIMPICO – Luiz Felipe Ramos Marchi

Amichevole

Brasile-Colombia, venerdì 6 settembre alle ore 02:30 all’Arena Corinthians di San Paolo (Brasile)

Amichevole

Brasile-Cile, martedì 10 settembre alle ore 01:00 all’Arena Corinthians di San Paolo (Brasile)

ITALIA – Francesco Acerbi e Ciro Immobile

Qualificazioni EURO 2020

Armenia-Italia, giovedì 5 settembre alle ore 18:00 al Republican Stadium di Erevan (Armenia)

Qualificazioni EURO 2020

Finlandia-Italia, domenica 8 settembre alle ore 20:45 al Tampereen Stadion di Tampere (Finlandia)

KOSOVO – Valon Berisha

Qualificazioni EURO 2020

Kosovo-Repubblica Ceca, sabato 7 settembre alle ore 15:00 al Fadil Vokrri Stadium di Pristina (Kosovo)

Qualificazioni EURO 2020

Inghilterra-Kosovo, martedì 10 settembre alle ore 20:45 al St. Mary’s Stadium di Southampton (Inghilterra)

MONTENEGRO – Adam Marusic

Amichevole

Montenegro-Ungheria, giovedì 5 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Pod Goricom di Podgorica (Montenegro)

Qualificazioni EURO 2020

Montenegro-Repubblica Ceca, martedì 10 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Pod Goricom di Podgorica (Montenegro)

SERBIA – Sergej Milinkovic

Qualificazioni EURO 2020

Serbia-Portogallo, sabato 7 settembre alle ore 20:45 allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado (Serbia)

Qualificazioni EURO 2020

Lussemburgo-Serbia, martedì 10 settembre alle ore 20:45 allo Stade Josy Barthel di Lussemburgo (Lussemburgo)

SLOVACCHIA – Denis Vavro

Qualificazioni EURO 2020

Slovacchia-Croazia, venerdì 6 settembre alle ore 20:45 allo City Arena Trnava di Trnava (Slovacchia)

Qualificazioni EURO 2020

Ungheria-Slovacchia, lunedì 9 settembre alle ore 20:45 alla Groupama Arena di Budapest (Ungheria).