Spal-Lazio, la grinta di Bastos: «Pronti per domani!» – FOTO

Manca meno di un giorno alla sfida di Ferrara con la Spal

Domani la truppa biancoceleste guidata da Simone Inzaghi sfiderà la Spal di mister Semplici a Ferrara. I capitolini sono consapevoli che il pareggio ottenuto al termine del derby equivale ad una sconfitta considerando il dominio laziale in campo e sono carichi per dare il 100% nella sfida del ‘Paolo Mazza‘. Bastos, difensore angolano della Lazio, ha pubblicato su Instagram un post con l’intenzione di suonare la carica in vista della partita con gli estensi. Ecco di seguito l’immagine.