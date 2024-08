Southampton Lazio, Martin: «Abbiamo gestito molto bene un match finito poi in rissa, sulla quale CI TENGO a dire questo»

Southampton Lazio, il tecnico degli inglesi analizza a caldo la partita terminata in parita contro i biancocelesti: le sue parole

Al termine della gara pareggiata contro la Lazio di ieri, il tecnico del Southampton analizza cosi il match sottolineando anche la rissa avvenuta tra Romagnoli e Alcaraz, il quale ha avuto anche un forte scontro con Guendouzi durante l’incontro

PAROLE – Penso che la partita sia stata un bene per noi, fisicamente molto interessante. È stato un bel passo avanti rispetto alla settimana scorsa in termini di avversari e della loro qualità. Per alcuni ragazzi è stato davvero fantastico giocare la loro prima partita al St Mary’s. La gara dopo un po’ si è trasformata in una piccola rissa e in un po’ di caos, il che non è l’ideale, ma è successo e mi è piaciuta molto l’aggressività della squadra oggi in campo. Credo che uno dei loro ragazzi (Romagnoli, ndr.) e uno dei nostri, Charly Alcaraz, abbiano avuto uno scontro e poi tutti i giocatori sono intervenuti per proteggerli. Mi piace il fatto che si prendano cura l’uno dell’altro, ma non è stato molto bello per un’amichevole. Penso comunque che abbiamo gestito molto bene l’incontro, sono molto soddisfatto