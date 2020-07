Sorteggi Champions, il PSG per la Dea, Juve e Napoli non sorridono neanche in prospettiva

L’urna di Nyon ha decretato gli accoppiamenti per quarti, semifinali e finale di UEFA Champions League.

A Nyon sono andati in scena i sorteggi valevoli a determinare gli accoppiamenti del tabellone di un’edizione più che mai atipica della Champions League. In seguito a qualche problema tecnico l’incaricato di pescare i bussolotti Paulo Sousa ha di fatto dato vita ai prossimi incroci. La vincente tra Lione e Juventus affronterà la vincente tra City e Real Madrid, il Lipsia se la vedrà con l’Atletico Madrid mentre per l’Atalanta ci sarà il PSG. Se il Napoli dovesse passare col Barcellona i partenopei dovranno vedersela con la vincente tra Chelsea e Bayern. Un occhio anche alle semifinali: in caso di passaggio del turno l’Atalanta sfiderebbe la vincente tra Lipsia e Atletico, mentre potenzialmente potrebbe esserci una sfida tutta italiana tra Napoli e Juventus. Ecco il tabellone.

QUARTI DI FINALE

Partita 1: Man.City-Real Madrid vs Lione-Juventus

Partita 2: Lipsia-Atletico Madrid

Partita 3: Napoli-Barcellona vs Chelsea-Bayern

Partita 4: Atalanta-PSG

SEMIFINALI

Partita 5:: Vinc. Partita 1 – Vinc. Partita 3