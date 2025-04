Solet Lazio, il Milan fa sul serio per battere la concorrenza biancoceleste per il difensore dell’Udinese: la mossa rossonera

Solet Lazio, anche il Milan spinge l’acceleratore per il difensore dell’Udinese: i rossoneri provano a strappare il francese alla concorrenza

Una di quelle che sarà tra le prossime telenovele di calciomercato sarà indubbiamente l’asse Solet Lazio ma, sfortunatamente per i biancocelesti, non sarà l’unico. In Serie A sarebbe forte la concorrenza per il francese e, stando alle parole de la Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe sferrare l’offensiva di mercato per acquisire il centrale dell’Udinese.

Fortunatamente per i capitolini ci sarebbero anche altri target nel mirino del nuovissimo ds rossonero Fabio Paratici. In particolare il quotidiano ha menzionato anche Morten Frendrup del Genoa.