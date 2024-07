Sofia Valoppi, la pallavolista tifosa della Lazio è CAMPIONESSA D’EUROPA Under 22

Sofia Valoppi, la giovane pallavolista tifosa della Lazio conquista l’importante titolo nella pallavolo femminile

Importantissimo traguardo per una piccola aquilotta, la quale conquista con la Nazionale Under 22 il titolo di campionessa d’Europa Under 22. Si tratta di Sofia Valoppi, la quale ha da sempre manifestato il suo amore per la Lazio e la sua passione particolare per un grande ex biancoceleste ovvero Zarate.