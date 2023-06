Slot (all.Feyenoord): «Gimenez-Lazio? Dovrebbe restare ma il calcio è strano»

Slot, il tecnico del Feyenoord ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del calciatore seguito dalla Lazio

Ai microfoni di ESPN ha parlato Slot, il quale rilascia alcune dichiarazioni su Gimenez seguito da diversi club tra cui la Lazio, che lo ha individuato come possibile vice Immobile

PAROLE – Penso che ogni allenatore, in qualsiasi parte del mondo, sappia che i giocatori che fanno molto bene attirano l’interesse dei club. Noi abbiamo fatto molto bene e Santiago ha fatto molto bene anche individualmente, quindi è osservato. Ho sentito il suo agente dire molte cose sensate, che sarebbe bene per lui rimanere un altro anno. Ma nelle ultime settimane e negli ultimi mesi ho anche visto persone che dicevano di voler restare, andarsene comunque. Nel calcio non è escluso