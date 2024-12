Siviglia Lazio: «Rovella è un tuttocampista, Gigot mi piace molto... E Baroni in una cosa è straordinario»

Le parole di Sebastiano Siviglia, ex calciatore della Lazio, su Nicolò Rovella, Samuel Gigot e Marco Baroni

Nel corso della sua intervista a Radio Laziale Sebastiano Siviglia ha parlato di Nicolò Rovella, Gigot e di Marco Baroni. Di seguito le parole dell’ex Lazio.

ROVELLA – «È un tuttocampista. Canta e porta la croce, ti randella e ti riparte. Sta in una forma straripante e questo è importante. Quando il giocatore sta bene dal punto di vista psicologico più che fisico vuol dire che si trova in un ambiente sano, in questo è stato bravo Baroni».

GIGOT – «Mi piace molto, è un giocatore che ha dato un ulteriore step alla linea difensiva. Quando c’è competizione nel reparto si alza il livello, avere dietro uno così ti stimola tanto».

COMUNICAZIONE BARONI – «Dice cose straordinarie. Non trova alibi, accetta l’errore. Quando uno è convinto e sicuro non guarda l’episodio, ci passa sopra perché sa che tra due secondi ne capita un altro magari positivo».