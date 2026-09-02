Simonelli: «C’è una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break»

Ezio Maria Simonelli è intervenuto in vista del Gran Galà del Calcio su uno specifico tema! Le dichiarazioni

In occasione del Gran Galà del Calcio di Milano, Ezio Maria Simonelli ha incontrato diversi giornalisti presenti all’evento, offrendo le proprie valutazioni sull’inizio della stagione. Il presidente della Lega Serie A ha commentato quanto emerso dalle prime 2 giornate di campionato, tra risultati, prestazioni e primi segnali delle squadre!

Le sue parole hanno tracciato un quadro generale dell’avvio del torneo, con particolare attenzione agli equilibri ancora in fase di definizione. Un primo bilancio utile per comprendere le tendenze di un campionato appena iniziato, dove molte formazioni sono ancora alla ricerca della migliore condizione e della propria identità. Vi riportiamo le dichiarazioni riprese da Alfredo Pedullà:

Ultimissime Lazio LIVE: la nostra intervista a Liverani, le condizioni di Rovella e molto altro

«Per ora il campionato è avvincente e promette molto bene. Le prime si stanno confermando, qualcuno sta andando oltre le aspettative, credo che sarà un campionato avvincente fino in fondo, con tre squadre che possono giocarsi la vetta. Mi sta piacendo molto questo metodo: il gioco è più veloce e c’è più spettacolo. La gente si diverte di più. Gli errori fanno parte del gioco, li fanno tutti. Vi volevo dare anche una novità: con questo caldo anomalo abbiamo deciso di ampliare i cooling break. Li faremo un po’ più lunghi, siamo d’accordo con l’AIA con cui c’è la volontà di tutelare i giocatori. Non ci sono attriti con la FIGC, lavoriamo con unione e sintonia di intenti».