La Lazio rivela i giocatori inseriti nelle liste Lega Serie A! Out Romagnoli

La Lazio ha stilato i nomi dei calciatori inseriti nelle liste Lega Serie A! Confermata l’assenza di Romagnoli

Dopo la chiusura ufficiale del mercato estivo, la Lazio ha comunicato l’elenco dei calciatori inseriti nelle liste della Lega Serie A per la stagione in corso! Nelle scelte definitive del club biancoceleste non figurano Alessio Romagnoli, Patric e Luca Pellegrini, esclusi dalla lista. Una decisione che riguarda la composizione della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso e che definisce gli elementi utilizzabili nelle competizioni nazionali. La società ha quindi completato gli ultimi adempimenti burocratici dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Vi riportiamo di seguito tutti i nomi:

Ultimissime Lazio LIVE: la nostra intervista a Liverani, le condizioni di Rovella e molto altro

5 Doekhi

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Galassi

9 Pinamonti

10 Zaccagni

11 Isaksen

14 Noslin

15 Floriani M.

16 Frattesi

17 Tavares

21 Belahyane

22 Cancellieri

23 Pedraza

24 Taylor

25 Provstgaard

28 Przyborek

29 Lazzari

32 Cataldi

33 R. Bordon

35 Mandas

37 Šutalo

40 Motta

47 Renzetti

55 Furlanetto

63 Serra

71 Farcomeni

76 F. Bordon

77 Marusic

80 Gudmundsson.