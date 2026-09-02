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La Lazio rivela i giocatori inseriti nelle liste Lega Serie A! Out Romagnoli
La Lazio ha stilato i nomi dei calciatori inseriti nelle liste Lega Serie A! Confermata l’assenza di Romagnoli
Dopo la chiusura ufficiale del mercato estivo, la Lazio ha comunicato l’elenco dei calciatori inseriti nelle liste della Lega Serie A per la stagione in corso! Nelle scelte definitive del club biancoceleste non figurano Alessio Romagnoli, Patric e Luca Pellegrini, esclusi dalla lista. Una decisione che riguarda la composizione della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso e che definisce gli elementi utilizzabili nelle competizioni nazionali. La società ha quindi completato gli ultimi adempimenti burocratici dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Vi riportiamo di seguito tutti i nomi:
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- 5 Doekhi
- 6 Rovella
- 7 Dele-Bashiru
- 8 Galassi
- 9 Pinamonti
- 10 Zaccagni
- 11 Isaksen
- 14 Noslin
- 15 Floriani M.
- 16 Frattesi
- 17 Tavares
- 21 Belahyane
- 22 Cancellieri
- 23 Pedraza
- 24 Taylor
- 25 Provstgaard
- 28 Przyborek
- 29 Lazzari
- 32 Cataldi
- 33 R. Bordon
- 35 Mandas
- 37 Šutalo
- 40 Motta
- 47 Renzetti
- 55 Furlanetto
- 63 Serra
- 71 Farcomeni
- 76 F. Bordon
- 77 Marusic
- 80 Gudmundsson.
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