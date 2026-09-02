Le prime immagini di Ratkov a Valencia. L’ex Lazio subito al lavoro con il Levante – VIDEO

Dall’Italia alla Spagna: la prima fotogallery dell’ex Lazio Petar Ratkov in allenamento col Levante

Nelle ultime ore, l’attaccante serbo Petar Ratkov ha vissuto la sua prima giornata ufficiale da nuovo giocatore del Levante, iniziando ufficialmente la sua avventura calcistica in terra iberica. Come evidenziato dai video pubblicati sui social network, il centravanti ha varcato i cancelli del centro sportivo spagnolo per svolgere la sua prima seduta di lavoro atletico e tecnico. L’operazione che ha portato il giocatore lontano dalla Capitale si è concretizzata sulla base di una cessione a titolo temporaneo, la quale prevede un obbligo di riscatto definitivo al verificarsi di determinate condizioni sportive legate al rendimento della squadra e del ragazzo sul campo.

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L’accoglienza dei compagni e i dettagli della cessione dalla Lazio al Levante

Il trasferimento del centravanti rappresenta una mossa di rilievo per la dirigenza della Levante, che si assicura un profilo di grande prospettiva per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista dei prossimi impegni stagionali. L’attaccante, che ha lasciato definitivamente la Lazio in questa sessione di trattative, è stato accolto con grande entusiasmo e calore dai suoi nuovi compagni durante l’allenamento, come testimoniato dalle immagini condivise su Instagram. La società biancoceleste ha definito l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di acquisto, permettendo così al calciatore di voltare pagina e trovare una nuova dimensione professionale dove poter esprimere al massimo le proprie qualità tecniche nel campionato spagnolo.