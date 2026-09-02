Cardone: «Giudizio mercato? Più che sufficiente. Lotito avrebbe voluto portare alla Lazio Icardi»

Il giornalista Giulio Cardone ha commentato le dinamiche del mercato estivo della Lazio! Le sue considerazioni

Il mercato estivo della Lazio continua a far discutere e ad analizzarlo è stato Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, intervenuto ai microfoni di Radiosei prima della chiusura. Nel corso del suo intervento ha affrontato diversi argomenti legati alle strategie biancocelesti, soffermandosi sulle situazioni di Alessio Romagnoli, Mauro Icardi e Albert Gudmundsson. Le sue considerazioni hanno toccato sia le operazioni in entrata sia le scelte della società, con particolare attenzione agli scenari che hanno caratterizzato la sessione estiva.

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VOTO MERCATO – «Attualmente il mio giudizio sul mercato è un 7, ma la situazione cambierebbe in caso di partenza di Romagnoli. Con il suo addio la Lazio si ritroverebbe con soltanto 3 centrali di ruolo più Marusic eventualmente adattato, quindi la valutazione complessiva scenderebbe di almeno mezzo punto. Non andrei oltre questa riduzione perché bisogna comunque avere fiducia nel lavoro di Gattuso».

SINGOLI – «Gattuso considera importante la presenza di Cancellieri, anche se il ruolo di titolare sulla fascia destra resta di Isaksen. Cancellieri è un giocatore con grande gamba e può garantire equilibrio anche nella fase difensiva. Per quanto riguarda Gudmundsson, la scelta è stata di Fabiani, che ha deciso di puntare su di lui grazie alle condizioni economiche favorevoli dell’operazione. Con il suo arrivo, la prima alternativa in attacco diventa Noslin, mentre sugli esterni il tecnico può contare su Isaksen e Cancellieri».

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HARDER, ICARDI – «Il profilo che Gattuso avrebbe preferito per il ruolo di centravanti era Harder, ma la trattativa non è andata a buon fine per i costi troppo elevati. Lotito invece avrebbe voluto portare alla Lazio Icardi, anche se il giocatore non ha dato la disponibilità definitiva all’operazione. L’attaccante è ancora senza squadra, quindi bisognerà vedere cosa accadrà, ma credo che la strategia del club sia quella di restare con questa soluzione. Ora bisognerà valutare Pinamonti, che vede questa opportunità come una grande occasione della carriera ed è arrivato con fortissime motivazioni».