Lazio, Lotito blinda la dirigenza! Pronto il rinnovo di contratto per Fabiani

Fabiani-Lazio, avanti insieme! Claudio Lotito accelera per il prolungamento del contratto oltre il 2027

Archiviata la sessione estiva di trasferimenti, conclusasi nella giornata di ieri 1° settembre, in casa Lazio l’attenzione si sposta immediatamente sulle manovre societarie e sulla programmazione futura del club. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il patron Claudio Lotito avrebbe deciso di premiare l’operato del Direttore sportivo Angelo Fabiani, il cui attuale accordo professionale risulterebbe in scadenza nel 2027! La dirigenza biancoceleste intende blindare il proprio dirigente di riferimento, dimostrando grande fiducia nella gestione tecnica ed economica condotta finora negli uffici della sede laziale.

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La strategia di Claudio Lotito e il bilancio del mercato della Lazio

La decisione del presidente di prolungare il legame contrattuale con il Direttore sportivo nasce dai risultati eccellenti ottenuti nel corso delle ultime sessioni di trattative. Il riconoscimento da parte di Claudio Lotito arriva soprattutto per l’attenta gestione economica del mercato e per le importanti plusvalenze messe a segno dalla Lazio, capaci di coniugare la sostenibilità finanziaria con la competitività della squadra. Le parti sarebbero pronte a formalizzare l’intesa, garantendo così continuità al progetto tecnico e premiando il lavoro svolto da Angelo Fabiani al timone dell’area sportiva capitolina.

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