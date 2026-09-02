Romagnoli, c’è accordo con l’Al-Sadd: domani possibili visite mediche

Alessio Romagnoli è sempre più vicino a lasciare la Lazio! L’Al-Sadd vuole fargli fare le visite mediche di rito già nella giornata di domani

Il futuro di Alessio Romagnoli sembra ormai indirizzato lontano dalla Lazio. Dopo i tentativi già registrati nella finestra di mercato invernale e le valutazioni delle ultime settimane, il difensore classe ’95 è pronto a lasciare la Capitale per iniziare una nuova esperienza professionale.

La trattativa con l’Al-Sadd è infatti arrivata alle fasi conclusive. L’intesa tra i due club sarebbe stata raggiunta, così come quella tra il centrale italiano e la società qatariota. Manca soltanto l’ultimo passaggio formale prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi per chiudere definitivamente l’operazione e permettere a Romagnoli di salutare la Lazio dopo un percorso iniziato nel 2022, quando il difensore era arrivato nella Capitale dopo l’esperienza con la maglia del Milan.

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L’Al-Sadd accelera: visite mediche programmate per Romagnoli

La società qatariota sta lavorando per velocizzare le procedure e arrivare rapidamente alla definizione dell’affare. Secondo quanto filtra, per la giornata di domani sarebbero state predisposte le visite mediche di Alessio Romagnoli, passaggio fondamentale prima della firma sui documenti ufficiali.

L’obiettivo dell’Al-Sadd è quello di completare ogni dettaglio nel minor tempo possibile, così da poter accogliere il difensore italiano e inserirlo nel nuovo progetto tecnico.

Per la Lazio, invece, si tratta della conclusione di una situazione rimasta aperta per diverse settimane. Il club biancoceleste aveva valutato diverse possibilità per il futuro del centrale, compreso il tentativo dell’Atalanta nelle ultime ore della sessione estiva, ma alla fine la destinazione scelta sarà il Qatar.

Lazio, Romagnoli lascia dopo tre stagioni

L’addio di Romagnoli rappresenta un cambiamento importante per il reparto arretrato della Lazio. Il difensore ha ricoperto un ruolo centrale nelle ultime stagioni, mettendo a disposizione esperienza, leadership e conoscenza del campionato italiano.

Arrivato a parametro zero dal Milan, il classe ’95 è diventato rapidamente uno dei punti di riferimento dello spogliatoio biancoceleste, conquistando anche il sostegno della tifoseria grazie al suo atteggiamento e alla professionalità mostrata. Ora il percorso in maglia laziale sembra destinato a terminare con il trasferimento all’Al-Sadd, una nuova sfida per il giocatore e una nuova fase per la squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Attesa l’ufficialità dell’operazione Romagnoli-Al-Sadd

Con gli accordi ormai definiti, la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Restano da completare soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale. La Lazio si prepara quindi a salutare Alessio Romagnoli e a concentrarsi sulla gestione del reparto difensivo con i nuovi innesti arrivati durante il mercato.

Per il difensore, invece, si apre un nuovo capitolo della carriera lontano dalla Serie A, con l’obiettivo di vivere un’esperienza internazionale e mettersi nuovamente alla prova con la maglia dell’Al-Sadd.