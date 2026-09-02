Fabiani tra Begraoui e Gudmundsson, ecco cos’è successo nelle ultime ore del mercato

Yanis Begraoui è stato molto vicino alla Lazio! Tutte le informazioni sull’offerta che è stata presentata per l’attaccante dell’Estoril

La sessione estiva di calciomercato della Lazio ha vissuto diversi momenti di valutazione e cambi di strategia. Tra le trattative portate avanti dal direttore sportivo Angelo Fabiani c’era anche quella per Yanis Begraoui, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Estoril Praia.

Il club biancoceleste aveva individuato nel centravanti francese un possibile rinforzo per il reparto offensivo e aveva mosso passi concreti per provare a chiudere l’operazione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, da Formello era stata avanzata una proposta sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 12. Una soluzione che avrebbe permesso alla Lazio di aggiungere un nuovo elemento al reparto avanzato, garantendo a Gennaro Gattuso una punta in più nelle rotazioni offensive.

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Fabiani sospende la trattativa per Begraoui: il motivo

La trattativa per Begraoui, però, ha subito una brusca frenata nelle ore successive. La società biancoceleste ha infatti deciso di sospendere l’offerta quando si è aperta concretamente la possibilità di arrivare ad Albert Gudmundsson.

L’arrivo dell’attaccante islandese ha modificato i piani della dirigenza. La Lazio ha scelto di puntare sulla duttilità dell’ex Fiorentina, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rinunciando così all’operazione per una punta più tradizionale.

Una scelta tecnica ed economica, considerando anche le condizioni dell’affare concluso per Gudmundsson. Il giocatore è infatti arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, permettendo alla società capitolina di evitare l’investimento iniziale previsto per Begraoui.

Lazio, risparmio importante e nuove soluzioni offensive per Gattuso

Il mancato arrivo di Yanis Begraoui non significa quindi che la Lazio abbia rinunciato a rinforzare il proprio attacco, ma che ha scelto una strada differente. La società ha preferito puntare su un giocatore maggiormente versatile, in grado di adattarsi a più situazioni tattiche.

Con Gudmundsson, infatti, Gattuso potrà contare su un elemento capace di muoversi sia alle spalle della punta sia sugli esterni, aumentando le possibilità offensive della squadra. Il tecnico biancoceleste dovrà quindi lavorare sulla gestione delle diverse soluzioni presenti in rosa, sfruttando caratteristiche e complementarità dei vari interpreti invece di affidarsi a un nuovo centravanti.

La storia della trattativa per Begraoui racconta anche la dinamicità del mercato della Lazio. Il club aveva individuato un profilo interessante e aveva impostato un’operazione concreta con l’Estoril Praia, ma l’occasione arrivata con Gudmundsson ha portato a una revisione delle strategie.