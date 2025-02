Simonelli: «Vogliamo anticipare la chiusura del mercato. Arbitri? Stiamo facendo delle riflessioni...»

Il presidente della Lega Serie A ha rilasciato delle dichiarazioni, dove ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le rivoluzioni per la prossima stagione

Il Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha concesso una lunga intervista durante la conferenza stampa.

SUL MERCATO – «Ho incontrato i vertici di Premier e Liga: l’idea dell’Italia e dell’Inghilterra è di chiudere il mercato prima dell’inizio del campionato. Però serve unanimità almeno tra le principali leghe europee: la Spagna non vorrà sicuramente chiudere prima del 31 agosto, per una serie di motivi pratici. Così ci è sembrato di capire anche per Germania e Francia, se dovesse essere così anche noi ci dovremmo adeguare perché il mercato nelle grandi leghe deve chiudere allo stesso momento. Noi abbiamo quest’idea, ma serve unanimità e secondo me non sarà così semplice».

SUGLI ARBITRI – «Riflessioni sulle migliorie se ne fanno sempre, io sono per un miglioramento continuo di tutte le cose che non vanno. Sicuramente uno degli intendimenti, e ho trovato in Rocchi una persona molto disponibile, è di organizzare sempre più incontri per capire le cose da migliorare. Sapete i temi, dai rigorini in giù: va trovata una linea con chi deve decidere e va rappresentata la nostra linea. Tutti lavoriamo per un prodotto sempre migliore».