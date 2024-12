Simeone spauracchio Lazio: il dato sull’attaccante lo conferma. Perchè è proprio lui il pericolo principale

Simeone pericolo numero uno per la Lazio: c’è quella statistica sull’argentino che lo conferma. Perchè fare attenzione a lui

Dovrebbe iniziare dalla panchina ma, qualora dovesse entrare, la Lazio dovrebbe fare molta attenzione a Giovanni Simeone. In gol anche giovedì sera in Coppa Italia, l’argentino è una vera e propria bestia nera per la formazione biancoceleste.

Sono 8 le sue reti in 14 precedenti totali contro i capitolini, squadra a cui ha segnato di più dal suo arrivo in Italia. Uno score che punterà eventualmente a migliorare e a cui bisogna prestare una certa attenzione.