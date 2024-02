Simeone Lazio, torna in Italia? Spunta un club a sorpresa per il futuro

Simeone Lazio, un club a sorpresa per la panchina? Spunta anche un retroscena su un suo mancato ritorno in Italia nel 2021

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro della panchina della Juve, con Diego Simeone come nome a sorpresa in caso di separazione di Allegri al termine di questa stagione.

Si parlotta di un possibile interesse verso il tecnico argentino, che da Torino provarono a strappare all’Atletico già nel 2021. I bianconeri tentarono seriamente questo scippo ai madrileni, salvo poi arrendersi davanti all’evidenza dei fatti e richiamare Max in panchina. L’ex Lazio potrebbe così tornare in Italia, ma non per rientrare sulla sponda biancoceleste del Tevere.