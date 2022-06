Simeone, l’asta è partita: c’è anche la Lazio

Calciomercato Lazio: i biancocelesti guardano con interessa a Simeone su cui però sta per scatenarsi un’asta

La Lazio cerca rinforzi in attacco, così da regalare un partner ideale al capocannoniere della Serie A Ciro Immobile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero in corsa per Giovanni Simeone, riscattato nei giorni scorsi dal Verona dal Cagliari.

Sul Cholito, però, sarebbe pronta a scatenarsi un’asta internazionale. Su di lui infatti c’è il Napoli, ma anche squadre estere come l’Atletico Madrid di papà Diego e il Siviglia.