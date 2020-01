Settore Giovanile, il programma completo del weekend degli aquilotti: apre l’Under 14 chiude l’Under 16

Inizierà nella giornata di domani un nuovo weekend per il Settore Giovanile. Le prime selezioni a scendere in campo saranno l’Under 14 e l’Under 13 che, alle ore 17:00, affronteranno in trasferta rispettivamente la Villalba Ocres Moca e la Lupa Frascati. La giornata di domenica, invece, sarà aperta dall’Under 15 di Tommaso Rocchi che, tra le mura di casa del Centro Sportivo ‘Green Club’, ospiterà la formazione pari età del Livorno. Alle 13:00 ci sarà il fischio d’inizio di Sassuolo-Lazio, gara valida per il campionato nazionale Under 17: i ragazzi di Fabrizio Fratini faranno visita ai neroverdi sul Campo ‘G. Zanti’ di San Michele dei Mucchietti. A chiudere il programma sarà l’Under 16 di Marco Alboni che, al Centro Sportivo ‘Green Club’, affronterà la formazione pari età del Livorno.

Di seguito il programma completo del weekend:

– UNDER 17, 15ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

SASSUOLO-LAZIO

Domenica 19 gennaio ore 13:00, Campo ‘G. Zanti’ | Via del Cimitero, 50 – San Michele dei Mucchietti, Sassuolo (MO)

– UNDER 16, 15ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-LIVORNO

Domenica 19 gennaio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 15, 15ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-LIVORNO

Domenica 19 gennaio ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’.

– UNDER 14, 15ª giornata, All: Simone Gonini

VILLALBA OCRES MOCA-LAZIO

Sabato 18 gennaio ore 17:00, Campo ‘Attilio Ferraris’ | Via Umberto I, 3 – Guidonia Montecelio

– UNDER 13, 13ª giornata, All: Alessandro Barnia

LUPA FRASCATI-LAZIO

Sabato 18 gennaio ore 17:00, Campo ‘8 settembre’ | Via 8 settembre snc – Frascati.