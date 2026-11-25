Il presidente Lotito entra nella corsa per un posto in Consiglio federale: le ultime sulle strategie dei club di Serie A in vista delle elezioni del 14 dicembre

Si entra nel vivo della corsa alle nuove cariche della FIGC. Oltre alla sfida tra Adriano Galliani e Giovanni Malagò per la presidenza federale, l’attenzione dei club di Serie A è rivolta anche alla nomina dei nuovi consiglieri federali.

Tra i protagonisti delle prossime elezioni figura anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha presentato la propria candidatura. Una situazione destinata ad alimentare le riflessioni delle società del massimo campionato italiano in vista dell’appuntamento del 14 dicembre.

Lotito in corsa per il Consiglio federale: tutti i candidati

Il patron biancoceleste si aggiunge all’elenco dei dirigenti candidati a ricoprire il ruolo di consigliere federale. Insieme a lui ha avanzato la propria candidatura anche Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce.

Completano il quadro dei candidati Stefano Campoccia dell’Udinese, Giorgio Chiellini della Juventus e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter. Le società di Serie A saranno dunque chiamate a esprimere le proprie preferenze, in un contesto nel quale la scelta dei rappresentanti in Consiglio federale si intreccia con quella del prossimo presidente della FIGC.

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Nessuna presa di posizione tra Galliani e Malagò: la strategia di Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non avrebbe ancora manifestato pubblicamente la propria preferenza tra Galliani e Malagò. Nonostante la nota vicinanza tra Lotito e l’ex dirigente del Milan, la società biancoceleste potrebbe decidere di mantenere una posizione riservata anche nelle prossime settimane, evitando di schierarsi apertamente nella corsa alla presidenza federale.

La candidatura del patron laziale al Consiglio federale rappresenta un ulteriore elemento da considerare nel quadro delle trattative tra le società.

Elezioni FIGC: prende corpo l’ipotesi del voto disgiunto

Uno degli scenari prospettati dal quotidiano riguarda la possibilità che alcune società di Serie A optino per il cosiddetto voto disgiunto. I club potrebbero infatti sostenere uno dei due candidati alla presidenza della FIGC, esprimendo contemporaneamente la propria preferenza per un consigliere federale non apertamente schierato a favore dello stesso candidato.

Una possibilità che rende meno prevedibili gli equilibri in vista delle elezioni del 14 dicembre. In questo contesto, resta da capire quale sarà la posizione definitiva della Lazio e quale sostegno riuscirà a raccogliere la candidatura di Claudio Lotito.