Lazio Primavera, Morelli e Bagordo firmano il successo contro il Südtirol: biancocelesti ai sedicesimi di Coppa Italia! – Lazio News 24

La squadra di Francesco Punzi ritrova la vittoria e supera 2-0 il Südtirol al Mirko Fersini di Formello nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera 2026/27. I biancocelesti conquistano la qualificazione al turno successivo

La Lazio Primavera torna a sorridere e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera 2026/27. La formazione allenata da Francesco Punzi supera il Südtirol con il risultato di 2-0 allo stadio Mirko Fersini di Formello, al termine di una partita nella quale i biancocelesti hanno saputo sfruttare le occasioni più importanti.

Dopo il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, i giovani capitolini ritrovano il successo grazie alle reti di Matteo Morelli e Cristian Bagordo. Una vittoria che permette alla squadra di proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale e di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni.

Morelli sblocca la partita: Canali protagonista sulla fascia

L’avvio della Lazio Primavera è caratterizzato da un atteggiamento propositivo, con i ragazzi di Punzi determinati a prendere immediatamente il controllo delle operazioni.

Tra i più attivi c’è Canali, particolarmente intraprendente sulla corsia laterale. Proprio da una sua iniziativa nasce una delle prime opportunità della partita, con un traversone indirizzato verso Bagordo, che non riesce però a trovare la deviazione vincente.

Il vantaggio arriva al 18′, quando ancora Canali trova lo spazio per servire un pallone preciso all’interno dell’area avversaria. Morelli legge perfettamente la situazione, si inserisce con i tempi giusti e supera il portiere altoatesino Ploner.

La rete premia l’atteggiamento offensivo dei biancocelesti, che continuano a cercare il raddoppio senza rinunciare alla pressione nella metà campo avversaria.

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Pannozzo salva il risultato prima dell’intervallo

Dopo il vantaggio, la formazione di Punzi prova a mantenere alta l’intensità, ma il Südtirol cerca di reagire per riportare la partita in equilibrio. L’occasione più importante per gli ospiti arriva al 43′, quando Plat trova lo spazio per una conclusione di sinistro particolarmente insidiosa.

A evitare il pareggio è Pannozzo, bravo a respingere il tentativo dell’avversario. Sulla prosecuzione dell’azione interviene Pernaselci, che libera l’area e permette ai compagni di conservare il vantaggio. Un episodio importante nell’economia dell’incontro, perché consente alla Lazio di raggiungere l’intervallo avanti di una rete.

Bagordo non sbaglia dal dischetto: arriva il raddoppio

Nella ripresa Francesco Punzi interviene con alcune sostituzioni per garantire nuove energie alla squadra. I biancocelesti ripartono con determinazione e al 60′ trovano l’episodio che indirizza definitivamente la sfida. L’arbitro assegna un calcio di rigore alla Lazio e sul dischetto si presenta Cristian Bagordo.

Il centrocampista mantiene la freddezza necessaria e con il destro spiazza Ploner, realizzando il gol del 2-0. Il doppio vantaggio permette ai capitolini di affrontare la parte finale dell’incontro con maggiore tranquillità, pur continuando a cercare ulteriori occasioni offensive.

Montano ed Elena sfiorano il tris: qualificazione conquistata

Negli ultimi minuti la Lazio non rinuncia ad attaccare. Montano prova più volte a rendersi pericoloso, mentre Elena va vicino alla terza rete con una conclusione che termina di poco fuori. Nel finale è ancora Montano a cercare la via del gol, ma il suo tentativo viene deviato in calcio d’angolo da Nova.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il successo della formazione biancoceleste. La Lazio Primavera batte il Südtirol 2-0 e conquista l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Un risultato importante per i ragazzi di Francesco Punzi, che ritrovano la vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta e confermano di poter contare su diverse soluzioni offensive.

La squadra capitolina potrà ora concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato contro il Sassuolo, in programma sabato 31 ottobre.