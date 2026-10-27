Gattuso fa le sue scelte per il Sassuolo: c’è Pinamonti, spazio a diversi Primavera! L’elenco completo dei convocati – Lazio News 24

Gennaro Gattuso sceglie 26 calciatori per la sfida contro il Sassuolo. Presente Andrea Pinamonti nonostante i recenti problemi fisici, confermati Cancellieri e Cataldi. Restano fuori Marusic, Rovella e Gudmundsson

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Sassuolo nella nona giornata del campionato di Serie A 2026/2027. La formazione biancoceleste sarà impegnata oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in una sfida importante per dare continuità agli ultimi risultati positivi.

Il tecnico ha scelto 26 calciatori, secondo l’elenco fornito per la trasferta emiliana. La notizia principale riguarda la presenza di Andrea Pinamonti, reduce da problemi di salute che ne hanno condizionato la preparazione negli ultimi giorni. Nell’elenco figurano anche Matteo Cancellieri e Danilo Cataldi, mentre non compaiono Adam Marusic, Nicolò Rovella e Albert Gudmundsson.

Pinamonti presente nonostante i problemi fisici

Una delle notizie più importanti riguarda Andrea Pinamonti. L’attaccante è stato inserito tra i convocati nonostante la tracheite accusata negli ultimi giorni, che aveva alimentato diversi dubbi sulla sua disponibilità.

La presenza nell’elenco rappresenta un’indicazione incoraggiante, anche se non garantisce il suo impiego durante la partita: il centravanti dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.

Sarà quindi Gattuso a valutare se utilizzarlo a gara in corso, considerando le condizioni fisiche del giocatore e l’andamento dell’incontro.

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Confermati Cancellieri e Cataldi: tre assenti per Gattuso

Nell’elenco figurano anche Matteo Cancellieri e Danilo Cataldi, due giocatori che stanno cercando di ritrovare spazio dopo i rispettivi problemi fisici.

L’esterno offensivo era già tornato tra i convocati contro il Parma, mentre il centrocampista rappresenta un’ulteriore soluzione per le rotazioni in mezzo al campo. Entrambi potrebbero essere utilizzati durante la sfida contro il Sassuolo, ma sarà necessario valutare le loro condizioni.

Restano invece indisponibili Marusic, Rovella e Gudmundsson, tre assenze che continuano a limitare le possibilità di scelta dell’allenatore biancoceleste.

Spazio anche ai giovani: le alternative a disposizione

Tra i giocatori selezionati figurano anche diversi giovani che potranno vivere da vicino una sfida importante di Serie A. In difesa compare Bordon, mentre a centrocampo sono presenti Farcomeni e Przyborek. Nel reparto offensivo trova spazio anche Serra, inserito insieme agli altri attaccanti della rosa.

Per Gattuso, la disponibilità di diverse alternative rappresenta un elemento importante considerando il calendario particolarmente intenso, con il successivo appuntamento contro il Cagliari già in programma domenica 1° novembre.

Convocati Lazio, la lista completa per la partita contro il Sassuolo

Di seguito l’elenco dei 26 calciatori convocati, suddivisi per ruolo, per la sfida del Mapei Stadium.

PORTIERI: Mandas, Motta, Renzetti.

DIFENSORI: R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Diogo Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Šutalo, Nuno Tavares.

CENTROCAMPISTI: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor.

ATTACCANTI: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.

La Lazio proverà dunque a conquistare un altro risultato positivo contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, cercando di gestire le energie dei giocatori a disposizione in vista dei prossimi impegni.