Infermeria ancora piena: Pinamonti in dubbio, Cataldi punta all’esordio! Le ultime sugli infortunati di Gattuso

Gattuso deve fare i conti con diverse assenze in vista della trasferta contro il Sassuolo: Marusic e Rovella puntano al Napoli, Gudmundsson resta ai box, mentre Cancellieri e Cataldi cercano spazio. Da valutare anche Pinamonti

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara alla sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle 18:30 al Mapei Stadium, con un’infermeria ancora particolarmente affollata. Nonostante l’ottimo momento attraversato dai biancocelesti in campionato, il tecnico deve continuare a gestire diverse assenze e alcuni giocatori non ancora nelle condizioni fisiche ideali.

Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la situazione più delicata riguarda soprattutto Adam Marusic e Nicolò Rovella, ancora ai box e che restano in bilico per il successivo appuntamento contro il Cagliari. Restano inoltre da valutare le condizioni di Andrea Pinamonti, mentre arrivano indicazioni più incoraggianti per Matteo Cancellieri e Danilo Cataldi.

Gudmundsson ancora ai box: Cancellieri torna ma resta da gestire

Servirà ulteriore pazienza anche per Albert Gudmundsson, che continua il proprio percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla spalla. Il calciatore islandese non è ancora disponibile e il suo ritorno dovrà essere valutato in base ai progressi delle prossime settimane.

Diversa la situazione di Matteo Cancellieri, nuovamente a disposizione dopo il lungo periodo di inattività iniziato a metà settembre. L’esterno offensivo non ha però ancora recuperato la migliore condizione atletica. Per questo motivo, contro il Sassuolo potrebbe trovare spazio soltanto nei minuti finali, qualora Gattuso decidesse di utilizzarlo.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Cataldi spera nell’esordio stagionale contro il Sassuolo

Tra i giocatori che sperano di tornare protagonisti figura anche Danilo Cataldi. Il centrocampista era già andato vicino al debutto stagionale nella precedente partita contro il Parma, senza però riuscire a trovare spazio.

La trasferta di Reggio Emilia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rivederlo in campo, anche se al momento appare più probabile un eventuale ingresso dalla panchina.

Il suo recupero potrebbe offrire a Gattuso un’alternativa importante in mezzo al campo, soprattutto considerando i numerosi impegni ravvicinati che attendono la formazione biancoceleste.

Pinamonti ancora debilitato: presenza in dubbio contro la sua ex squadra

L’ultimo interrogativo riguarda Andrea Pinamonti, alle prese con una sindrome influenzale che ne ha condizionato la preparazione negli ultimi giorni. L’attaccante, ancora debilitato nella mattinata di ieri, è comunque partito insieme al resto della squadra per raggiungere Reggio Emilia. La sua presenza contro il Sassuolo resta però incerta.

Difficile immaginare un impiego dal primo minuto, mentre non è esclusa la possibilità di vederlo in campo per uno spezzone, qualora le sue condizioni lo consentissero.

Per Gattuso, dunque, le prossime partite saranno importanti non soltanto per consolidare la posizione in classifica, ma anche per recuperare gradualmente gli elementi indisponibili. La priorità resta evitare ricadute e ritrovare una rosa il più possibile completa in vista dei prossimi impegni di campionato.