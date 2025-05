Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: si ferma il cammino dell’ U17. I dettagli

Condividi via email

Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: si ferma il cammino dell’ U17. Tutte le novità

Di seguito i risultati del settore giovanile della Lazio.

COMUNICATO– Si conclude il primo weekend del mese di maggio ed arrivano altre sentenze per le aquile del Settore Giovanile. Tra sabato 3 e domenica 4 le squadre biancocelesti conquistano due vittorie, ma purtroppo arrivano anche tre sconfitte.

L’Under 18 è l’unico campionato dove è ancora in corso la Regular Season, mancano due giornate alla conclusione. La Lazio di Francesco Punzi, ferma la striscia positiva e perde la sfida con il Torino 2-0. I piemontesi continuano a difendere la vetta, mentre i biancocelesti tornano al sesto posto della classifica, manca una manciata di punti per conquistare matematicamente l’accesso ai playoff, la Lazio deve fare un ultimo sforzo già a partire dal match contro il Milan.

Il cammino dell’Under 17 di Gianluca Procopio termina al primo turno dei playoff. Nella gara secca contro l’Udinese, sono i padroni di casa ad avere la meglio vincendo 2-1 in rimonta. La rete di Zangari, arrivata nel primo tempo, illude i biancocelesti. Nella ripresa i bianconeri ribaltano la partita e staccano il pass per il turno successivo. Tanta amarezza per le aquile classe 2008, si conclude qua la loro stagione.

Vola ai quarti di finale l’Under 16 di Simone Rughetti. Le aquile classe 2009 si aggiudicano il secondo atto degli ottavi di finale, la Lazio batte la Fiorentina 1 a 0 grazie al gol di Bagliesi e conquista il pass per il turno successivo. I biancocelesti rientrano nelle 8 squadre più forti d’Italia, adesso saranno le due sfide contro l’Empoli a decidere se le aquile di mister Rughetti riusciranno a volare ancora più in alto.

I ragazzi classe 2011 di Matteo Grassi conquistano una vittoria importante nella seconda giornata della Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. La Lazio batte il Napoli 2-1, in una sfida combattuta colpo su colpo sono le reti di Agrò e Coppola a decretare il successo finale dei biancocelesti. La squadra di mister Grassi si porta al primo posto solitario del gruppo D. Solamente la prima dei quattro gironi si andrà a contendere il titolo, sarà decisiva l’ultima giornata della Fase Interregionale dove la Lazio sfiderà la Roma.

La squadra di Valerio Gualdaroni si ferma ai quarti di finale del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio perde la sfida con la Tor Tre Teste 3-0, le giovani aquile classe 2011 non riescono a staccare il pass per la semifinale. Si contenderanno il titolo regionale 4 squadre dilettantistiche: Grifone, Ostiamare, Urbetevere e Tor Tre Teste.

Tutti i risultati nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 32^ Giornata

TORINO-LAZIO 2-0

Marcatori: 19’pt Kirilov (T), 29’pt Cacciamani (T)

TORINO: Anino (GK), Gatto, Finizio, Pellini, Gallo (28’st Carrascosa), Brzyski (40’st Kugyela), Conzato (28’st Da Costa Melo), Liema, Conte (40’st Spadoni), Kirilov (15’st Ferraris), Cacciamani

A disp.: Cochiccio (GK), Ressia, Fiore, Sandrucci

All.: Vegliato

LAZIO: Turrini (GK), Torbidoni (25’st Celli), Trabalza (33’st Di Venosa), Francioli, Pernaselci, Cangemi (6’st Gatto), Scuto, Battisti (33’st Iorio), Miconi (6’st Carbone), Milillo (6’st Lauri), Curzi (25’st Fazio).

A disp.: Giacomone (GK), Boccardelli

All.: Punzi

Under 17 Nazionali – 1° turno Playoff

UDINESE-LAZIO 2-1

Marcatori: 27’pt Zangari (L), 22’st, 42’st rig. Marello (U)

UDINESE: Pirrò (GK), Fanin (1’st Davia), Romanin, Spacapan (24’st Pressello), Mossolin, De Paoli, Vettor, Rahku, Visintini (6’st Anghileri), Carrillo (24’st Di Franco), Marello

A disp.: Tuhaku (GK), Magonara, Gjergji, Germimario, Elezi

All.: Gridel

LAZIO: Russi (GK), Buonafede, Margheri, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Zangari (43’st Macerata), Di Claudio (27’st Berete), Polinari, De Angelis (18’st Noto), Calvani (43’st Palancica)

A disp.: Fantasia (GK), De Cortes, Castelli, Lombardi, Romanelli

All.: Procopio

NOTE: 11’st espulso De Paoli (U)

Under 16 Nazionali – Ottavi, ritorno

LAZIO-FIORENTINA 1-0

Marcatore: 26`st Bagliesi (L)

LAZIO: Patarini (GK), Iovane (3 st Dimaggio), Ferrante, D Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Aprea (39 st Morucci), Lulaj (39 st Alessandrini), Clarizia (25 st Cappuccini), Martellucci (25 st Materazzi), Bagliesi.

A disp.: Ronci (GK), Ricci Gian., Terracina, Palomba.

All.: Rughetti

FIORENTINA: Pinzani (GK), Persico, Tosti, Bianchini (31 st Pagliuso), Scarpelli (31 st Palloni), Varesis (31 st Marrone), Bellacci (31 st Chiti), Del Giudice, Nwagwu, Faye, Luka (8`st Giannoni), De Guttry

A disp.: De Guttry (GK), Coratella, Chiarelli.

All.: Balestracci.

Under 14 Pro – Fase Interregionale, 2^ Giornata

LAZIO-NAPOLI 2-1

Marcatori: 19’pt Agrò (L), 2’st Scerbo (N),35’st Coppola (L)

LAZIO: Corbelli (GK), Manzi, Boveri (13’st De Renzi), Kerxhaliu, Casali, Fusco (22’st Di Palma), Pastano, Galli (15’st Coppola), Agrò (7’st Musah), Girotti, Pellegrino (34’st Tirotta)

A disp.: Frattallone (GK), Becchetti, Alvaro, Fokou

All.: Grassi

NAPOLI: Fulgione (GK), Carobene, Savarese, Marigliano (35’st Dalterio), Andreozzi, Izzo, Fattoruso, Cignola (15’st Coni), Diana (4’st Polise), Buondonno, Scerbo (31’st Prezioso)

A disp.: Angelino (GK), Chirico, Montefusco, Leone, Bevilacqua

All.: Perfetto

Under 14 Regionali Eccellenza – Quarti di finale

TOR TRE TESTE- LAZIO 3-0

Marcatori: 6 pt Portuondo (TTT), 7 st Ragazzoni (TTT), 8`st Coccia (TTT)

TOR TRE TESTE: Merluzzi (GK), Di Simone (28 st Moriciano), Picerno (28 st Sebastiani), D Aiello, Touadi, Proietti, Midolo (21 st Martinese), Senuca (9 st Taffettani), Ragazzoni (11 st Moselli), Portuondo (18 st Muro), Coccia (26 st Cesarini)

A disp.: Sili (GK), Palumbo

All.: Ragaini

LAZIO: Frattallone (GK), De Renzi, Ercoli, (27 st Fiorentini) De Paolis, Polidori, Fania (21 st Parenti), Frezza (4 st Rotondi), Pierangeli (18 st Ciorei), Coppola, De Angelis (24 pt Basile), Rocchi (4 st Pacilli)

A disp.: Genetiempo (GK), Roncoloni, Chiaro

All.: Gualdaroni