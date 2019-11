Serie A, le squadre più vecchie del campionato: la posizione della Lazio – FOTO

La classifica delle squadre più vecchie della Serie A, prendendo in considerazione i giocatori scesi in campo nelle prime giornate di campionato: ecco dov’è la Lazio

I numeri, si sa, governano il mondo del calcio: statistiche, medie, cifre, stampati anche sulle maglie. Se usati con logica, possono aiutare a stilare graduatorie speciali oppure determinare il valore di una squadra fuori dal rettangolo di gioco.

Giocando coi numeri, è nata anche la classifica delle squadre più «vecchie». Nello specifico, quelle con i giocatori più grandi d’età, scesi in campo nelle prime giornate di campionato.

Su Transfermrkt.it, sono stati presi in considerazione i club di Serie A: a guidare la lista è la Juventus con 28,9 anni, seguita da Lecce (28,7) e Parma (28,3). Per trovare la Lazio, bidogna andare ancora un po’ più in basso, al sesto posto, dove si piazza con una media di 27,9 anni. Di seguito, la classifica completa: