Serie B, sospiro di sollievo per Nesta: la sua Reggiana è riuscita a salvarsi

Serie B, il club emiliano tira un sospiro di sollievo visto che è riuscita a salvarsi e anche il prossimo anno rimarrà in B

Per un emiliana che torna in serie A, un altra resta in serie B scrollandosi di dosso il pericolo dei playout. Si tratta della Reggiana dell’ex Lazio Nesta, alla quale è bastato l’1-0 contro il Modena per certificare la permanenza nel campionato cadetto.

La formazione di Nesta è al 10°posto e possono addirittura sperare in un clamoroso recupero per un posto nei playoff.