Serie A, la Top XI dell’ultima giornata di Sofa Score: ci sono due laziali

La Lazio ha conquistato una vittoria importantissima nell’ultima giornata di Serie A. I biancocelesti, guidati da Simone Inzaghi, hanno battuto per 4-3 il Genoa in casa, grazie alle reti di Ciro Immobile, Luis Alberto e alla doppietta di Joaquin Correa. Il portale Sofa Score ha stilato sui social la Top XI dell’ultima giornata del campionato italiano, inserendo anche il numero 17 e il numero 10 laziali, escludendo incredibilmente il Tucu. Ecco la formazione.

TOP XI (3-4-1-2) – Montipò; Dimarco, Koulibaly, Skriniar; Insigne, Luis Alberto, Badelj, Vignato; Calhanoglu; Palacio, Immobile.

🇮🇹 | Team of the Week

Round 34 of Serie A wrapped up yesterday, so now it’s time to reveal our latest TOTW!

Lazio, Napoli and Bologna are all represented by more than one player, and Rodrigo Palacio is our Player of the Week following his hat-trick against Fiorentina! 👏👏 pic.twitter.com/3qbYDukUJ9

— SofaScore (@SofaScoreINT) May 4, 2021