Serie A, solo 6 i club con i conti a posto: rischio di default per gli altri club

Serie A, se la stagione non dovesse ripartire sarebbero tanti, almeno 14, i club che rischierebbero il default

La ripresa è ancora incerta anche se l’obiettivo è quello di ripartire non solo per portare a termine la stagione ma anche per evitare che tutto il sistema calcio collassi. Uno stop definitivo infatti potrebbe generare danno gravissimi a tutto il sistema.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti sono ben 14 i club di Serie A che rischiano il default non avendo i conti in positivo. Tra questi rischiano anche Juventus e Roma.