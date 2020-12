Serie A, i risultati: vincono Inter e Samp, pareggiano tutte le altre

Vincono Inter e Samporia, la Juve rimedia un punto contro l’Atalanta; solo un pari anche per Milan e Sassuolo: i risultati

Dopo l’aniticipo tra Lazio e Benevento, sono andati in scena tutti gli altri appuntamenti della 12^ giornata di Serie A. Tre punti per Inter e Sampdoria che vincono, rispettivamente, contro Napoli e Verona; solo un pareggio per Milan e Sassuolo che hanno sfidato Genoa e Fiorentina.Tutti i risultati:

JUVE-ATALANTA 1-1

VERONA-SAMPDORIA 1-2

GENOA-MILAN 2-2

PARMA-CAGLIARI 0-0

SPEZIA-BOLOGNA 2-2

FIORENTINA-SASSUOLO 1-1