Serie A, la Roma passa solo nel finale a Verona: decidono Volpato ed El Shaarawy

La Roma fatica non poco a conquistare i tre punti contro il Verona ridotto in dieci per un’ora: decidono Volpato ed El Shaarawy

Tre punti in rimonta e con tanta fatica per la Roma di Mourinho, che vince 3-1 e si piazza al 4° posto sorpassando Inter e Lazio (aspettando il derby).

Malissimo in avvio Abraham, che colpisce il palo a porta vuota e poi spreca. Le marcature le apre al 26′ Dawidowicz, poi espulso per l’entrata su Zaniolo ravvisata dal Var. Lo stesso Zaniolo si sblocca prima dell’intervallo (non segnava in A da gennaio) dopo un altro palo di Abraham. Nonostante la superiorità numerica, la Roma sfonda solo nel finale: traversa di Matic e gol di Volpato, che serve il tris ad El Shaarawy.