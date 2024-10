Serie A, la classifica aggiornata dopo Verona-Monza 0-3

Serie A, al termine della roboante vittoria della formazione brianzola di Nesta ecco come cambia la classifica del campionato

Si conclude al Bentegodi il turno di serie A che ha visto perdere la Lazio sabato sera contro la Juventus in casa dei bianconeri. In questa giornata di campionato però, un ex biancoceleste ha conquistato la sua prima vittoria con il Monza ossia Nesta che trionfa in modo netto con il Monza per 3-0 contro il Verona. Questa la classifica aggiornata

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Verona 9

Bologna 9

Como 9

Cagliari 9

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4