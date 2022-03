Serie A, il finale di stagione condanna sempre Inzaghi. E Sarri...

Serie A, mancano 8 partite per il gran finale di stagione: Inzaghi subisce il calo finale, mentre i numeri di Sarri fanno ben sperare

Mancano 8 partite alla fine del campionato e, mai come in questa stagione, tutto è ancora in ballo. Dalla lotta scudetto alla Champions, passando per l’Europa League: tutte le ambizioni sono ancora sospese. Come riporta il Corriere della Sera, chi non riesce mai ad incidere nel rush finale è Simone Inzaghi: su 8 gare a disposizione, ha totalizzato solo 10 punti, in 4 stagioni su 5. L’unica in cui ha fatto meglio è stata quella del 2017/2018, quando si è comunque visto soffiare la Champions dall’Inter.

Sarri dovrà rispondere a questo trend negativo, perchè 10 punti non basteranno di certo per l’Europa. Il tecnico, alla guida del Napoli, ne ha totalizzati tra i 15 e i 22, collezionando – nella stagione 2016/2017 – 7 vittorie ed un solo pareggio. Numeri molto meno esaltanti, invece, con lala Juve: solo 8 punti in 8 gare.