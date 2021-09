Serie A, il Milan soffre ma passa contro lo Spezia grazie a Brahim Diaz

Serie A, il Milan supera lo Spezia in trasferta pur soffrendo. Decisivo il gol di Brahim Diaz dopo il pareggio firmato Verde

Il Milan vola momentaneamente in testa alla classifica del campionato di Serie A grazie alla vittoria sullo Spezia nell’anticipo delle 15. Sono 5 le vittorie per i rossoneri e un pareggio, 16 punti in classifica uno in più del Napoli che domani sarà impegnato contro il Cagliari.

I rossoneri passano in vantaggio con Maldini, che tiene viva la tradizione di famiglia mettendo a segno il primo gol in Serie A. Il pareggio di Verde complica i piani della squadra di Pioli, ma ci pensa Brahim Diaz appena entrato a firmare il definitivo sorpasso.