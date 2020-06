Serie A, La Gazzetta dello Sport spiega i piani B e C per la ripartenza

La Gazzetta dello Sport ha spiegato come dovrebbero funzionare gli eventuali playoff e l’algoritmo: Scudetto solo sul campo

Domani verranno delineati in FIGC gli eventuali piani B e C per la ripartenza della Serie A. Intanto La Gazzetta dello Sport prova a dare una sua visione delle due opzioni.

Da quanto si evince dal quotidiano, l’unica certezza è che lo Scudetto non verrà assegnato con l’algoritmo. Questo piano verrà messo in atto se si giocheranno almeno due giornate di campionato e verranno tenuti in conto diversi fattori: i risultati fin qui ottenuti, la divisione fra casa e trasferta, i gol fatti e subiti. A parità di partite giocate, la cristallizzazione della classifica non potrà produrre effetti. Per quanto riguarda i Playoff e i Playout, la Rosea assicura che si faranno solo in caso di nuovi contagi e quarantena di gruppo prima del 20 giugno. In tal caso si rientrerebbe in campo entro il 10 di luglio e si riuscirebbe a concludere tutto entro la data limite del 2 agosto.