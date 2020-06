FIGC, domani il Comitato di Presidenza per discutere dei playoff

Domani alle 10:30 andrà in scena in FIGC il Comitato di Presidenza per discutere dei playoff, dell’algoritmo e della Serie A Femminile

Nell’eventualità in cui la Serie A dovesse subire un nuovo stop, verranno applicati i piani B e C avanzati dalla Federazione, che però vanno messi a punto. In FIGC il Comitato di Presidenza discuterà proprio di questo.

Come riportato da TuttomercatoWeb.com, alle nella mattinata di domani, alle 10:30, il presidente Gravina, Lotito, Sibilia, Ghirelli e Beretta si riuniranno per discutere degli eventuali playoff e dell’algoritmo. Venerdì ci sarà poi l’Assemblea di Lega. Sempre domani, alle 15:00, si riuniranno i club della Serie A Femminile per discutere l’eventuale ripartenza del campionato.